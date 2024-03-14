"Есть свидетельство уважения нашим Защитникам и Защитницам": Кличко вручил медали от столицы семьям погибших воинов. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии в День украинского добровольца вручил награды Киевского городского головы – медали "Честь. Слава. Государство", семьям погибших воинов.

Об этом глава КГГА сообщил в своем Telegram-канале. Украинцы всегда будут помнить подвиг защитников нашего страны.

"Сегодня, в День украинского добровольца, мы чтим подвиги и отвагу Защитников и Защитниц Украины. Первые добровольцы ушли на фронт сразу после Революции Достоинства в 2014 году. И мы помним, как украинцы встали в защиту своей страны в первые дни полномасштабного вторжения российского агрессора. Все защитники уходили на фронт осознанно. Они взяли в руки оружие, чтобы украинцы могли жить свободно на своей земле, в независимом государстве. Упоминаем и тех, кто, к сожалению, погиб в борьбе за права на свободу украинского народа. Их имена навсегда останутся в истории нашего государства", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева добавил, что ни одна награда не облегчит боль утраты семьям павших защитников Украины, но будет свидетельством их подвига и мужества.

"И сегодня в столичной мэрии вручил награды Киевского городского головы – медали "Честь. Слава. Государство", семьям погибших воинов. Я понимаю, что ни одна награда не облегчит боль утраты. Но она еще одно свидетельство уважения нашим Защитникам и Защитницам, их мужества и отваги. А величайшим почестью подвигов воинов будет наша Победа над врагом и мир в демократической и успешной Украине. Слава Украине и ее Героям!" – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 7 марта, на Аскольдовой могиле почтили память Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Сюда пришли родственники легендарного военного, собратья и невеста.

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