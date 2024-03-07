"Вся его жизнь была борьбой": в Киеве в годовщину гибели почтили память Героя Украины Дмитрия Коцюбайло. Фото и видео

В Киеве в четверг, 7 марта, на Аскольдовой могиле почтили память Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Сюда пришли родственники легендарного военного, собратья и невеста.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Свой последний бой воин принял под Бахмутом в Донецкой области.

Так, утром 7 марта, на Аскольдовой могиле почтили память Героя Украины Дмитрия Коцюбайло. У могилы легендарного воина состоялся молебен, на котором присутствовали бойцы батальона "Волки Да Винчи", семья и невеста Коцюбайло – Алина Михайлова. Она рассказала, что батальон продолжает воевать и пополняется новыми бойцами.

"Можно увидеть, что, несмотря на потерю нашего командира, батальон ("Волки Да Винчи". – Ред.) продолжает воевать и пополняться добровольцами, мобилизованными бойцами. Батайон продолжает свой путь", – рассказала Михайлова.

Она добавила, что бойцы батальона решили – 7 марта не будет днем скорби и трагедии, а "днем, когда наши бойцы будут принимать присягу и продолжать путь Дмитрия Коцюбайло".

"Именно в таких вещах – продолжении его дела (Дмитрия. – Ред.) в развитии батальона – продолжается и жизнь "Да Винчи". Вся его жизнь была борьбой и развитием подразделения – мы "Волки Да Винчи" продолжаем его дело", – подчеркнула Михайлова.

Напомним, 7 марта 2023 года в боях за Украину погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". В свое время он получил высшую государственную награду – звание Герой Украины. Свой последний бой воин принял под Бахмутом в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе столицы планируют один из скверов назвать именем Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Такое решение принято на заседании Киевского городского совета.

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