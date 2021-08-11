Есть два фактора: врач прокомментировал смерть женщины в Киеве от COVID-19 после прививки. Эксклюзив

На тяжесть течения коронавируса женщины из Киева, которая получила первую прививку, а через несколько дней попала в больницу и умерла, могли повлиять два фактора. Однако окончательные выводы о причинах летального исхода должна делать только профессиональная экспертиза.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Сергей Крамарев. Отметим: украинка, о которой идет речь, 5 августа вакцинировалась против COVID-19, а умерла 10-го числа.

"Во-первых, эффект от вакцины, то есть максимальная защита, наступает примерно через две недели после введения дозы. В этой женщины, насколько знаю, прошло меньше дней, чем 14", – подчеркнул медик.

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Он также добавил, что одна инъекция защищает от заражения коронавирусом только наполовину по сравнению с обеими введенными дозами.

"Поэтому это также фактор, который мог способствовать, что она так тяжело заболела. Здесь стечение обстоятельств", – предположил Крамарев.

Напомним, что о смерти зараженной COVID-19 украинки, которая получила прививку против него, стало известно накануне. Отмечалось, что 1 августа женщина вернулась с отдыха в Турции, а 5-го вакцинировалась первой дозой препарата Moderna.

В тот же день у нее проявились первые симптомы коронавируса. В частности, сначала женщина жаловалась на выраженную слабость, лихорадку, температура была 37,2°С. Следующие несколько дней ее состояние было таким же, а 8-го числа ухудшилось: больная стала вялой, чувствовала заторможенность. Пациентку 9 августа госпитализировали в инфекционное отделение городской клинической больницы №4 Киева, она находилась в реанимации с сатурацией без кислорода 40%.

Отметим, что делать прививку против коронавируса рекомендуют сразу после перенесенной болезни. Полгода для этого ждать не нужно.

В то же время ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская ранее говорила, что в течение недели после вакцинации против COVID-19 нужно беречь здоровье. Ведь, получив прививку, человек некоторое время находится в определенном инфекционном процессе.

По данным ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины", риск возникновения серьезных побочных эффектов после вакцинации против коронавируса остается редким и составляет менее 1% среди украинцев. Речь идет о всех вакцинах, зарегистрированных для использования в стране.

Главным компонентом вакцины американского производства Moderna является молекула матричной РНК, в которой записана информация об антигене – белке вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19. Когда эта молекула попадает внутрь клетки, там синтезируется этот белок, а организм человека производит на него иммунный ответ.

Компания-производитель заявила, что ее препарат эффективен на 93% против коронавируса через шесть месяцев после введения второй инъекции. По некоторым данным исследований в США и Канаде, Moderna может эффективнее защищать от штамма Дельта, чем препарат Pfizer.

В одном флаконе вакцины Moderna (mRNA-1273) содержится 15 доз, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

18 июля страна получила более 2 млн доз этого препарата через глобальный фонд COVAX. В то же время вакцина Moderna, прививки которой уже начали делать украинцам, незарегистрированная в Украине. Министерство здравоохранения до сих пор ведет переговоры с производителем.

"Учитывая то, что вакцина была разрешена к экстренному применению регуляторами ВОЗ, США и Европы, министерство приняло решение в случае получения этого препарата в качестве гуманитарной помощи позволить вакцинацию ним против COVID-19 в Украине. Согласно действующему законодательству, мы имеем право использовать незарегистрированные в Украине лекарства в случае чрезвычайной ситуации", – объяснили OBOZREVATEL в ведомстве.

Сейчас в Украине вакцину Moderna используют только для первой прививки. Следующая партия доз препарата должна поступить 16 августа.

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