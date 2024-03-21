Ему всегда будет 20: на фронте погиб военный из Киева Артем Лапшин. Фото
На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киева Артем Лапшин. Жизнь защитника Украины оборвалась 17 марта.
Об этом сообщили в пресс-службе Дарницкой районной государственной администрации столицы. Вечная память и слава Герою!
"Трагическое известие. 17 марта, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины от российских оккупантов на Донецком направлении, погиб дарничанин Артем Лапшин, позывной "Француз", – говорится в сообщении.
Защитник Украины родился 8 апреля 2003 года. Он был светлым, добрым человеком, мужественным парнем, искренне любившим Родину и свою семью. С первых дней полномасштабного вторжения он без колебаний с оружием в руках принял защиту родной земли.
"Его смерть – невосполнимая потеря для всех, кто его знал. Он всегда будет жить в наших сердцах как настоящий Герой, отдавший жизнь за свободу и независимость Украины", – добавили в РГА.
Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 29 апреля 2022 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Александр Ромащенко. У защитника Украины остались жена и сын.
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