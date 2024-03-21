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Ему всегда будет 20: на фронте погиб военный из Киева Артем Лапшин. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
5,4 т.
Жизнь защитника Украины оборвалась 17 марта

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киева Артем Лапшин. Жизнь защитника Украины оборвалась 17 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Дарницкой районной государственной администрации столицы. Вечная память и слава Герою!

"Трагическое известие. 17 марта, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины от российских оккупантов на Донецком направлении, погиб дарничанин Артем Лапшин, позывной "Француз", – говорится в сообщении.

Ему всегда будет 20: на фронте погиб военный из Киева Артем Лапшин. Фото

Защитник Украины родился 8 апреля 2003 года. Он был светлым, добрым человеком, мужественным парнем, искренне любившим Родину и свою семью. С первых дней полномасштабного вторжения он без колебаний с оружием в руках принял защиту родной земли.

"Его смерть – невосполнимая потеря для всех, кто его знал. Он всегда будет жить в наших сердцах как настоящий Герой, отдавший жизнь за свободу и независимость Украины", – добавили в РГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 29 апреля 2022 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Александр Ромащенко. У защитника Украины остались жена и сын.

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