Единичные прохожие и полиция: как проходит 9 мая в Киеве у Мемориала вечной славы. Фоторепортаж

В Киеве во вторник, 9 мая, в Мемориал вечной славы в Печерском районе с утра пришло очень мало людей. Официальные мероприятия по почитанию погибших во Второй мировой войне прошли днем ранее – 8 мая.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. На месте происшествия за правопорядком следят сотрудники полиции (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, 9 мая, в день, который ранее в Киеве был выходным и отмечался, как "День Победы", очень мало киевлян пришло возложить цветы к Мемориалу вечной славы в Печерском районе. С самого утра одиночные граждане появлялись у Вечного огня и чтили погибших во время Второй мировой войны.

На месте за правопорядком следят полицейские. По предварительной информации, по состоянию на 10.30, конфликтных или провокационных ситуаций зафиксировано не было.

Стоит добавить, что пришедший к Мемориалу возложить цветы ветеран, дал свою оценку войне, которую развязала страна-террорист РФ против Украины.

"Да зачем об этой войне говорить? Этого Путина нужно повесить и кончить. Разве это война? Это геноцид", – подчеркнул ветеран.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения 8 мая. Он подчеркнул, что сейчас народ Украины возвращает своему государству честную историю.

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