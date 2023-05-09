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Единичные прохожие и полиция: как проходит 9 мая в Киеве у Мемориала вечной славы. Фоторепортаж

Олег Тимченко
Жизнь столицы
2 минуты
8,6 т.
Людей почти не было

В Киеве во вторник, 9 мая, в Мемориал вечной славы в Печерском районе с утра пришло очень мало людей. Официальные мероприятия по почитанию погибших во Второй мировой войне прошли днем ранее – 8 мая.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. На месте происшествия за правопорядком следят сотрудники полиции (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, 9 мая, в день, который ранее в Киеве был выходным и отмечался, как "День Победы", очень мало киевлян пришло возложить цветы к Мемориалу вечной славы в Печерском районе. С самого утра одиночные граждане появлялись у Вечного огня и чтили погибших во время Второй мировой войны.

Единичные прохожие и полиция: как проходит 9 мая в Киеве у Мемориала вечной славы. Фоторепортаж
Единичные прохожие и полиция: как проходит 9 мая в Киеве у Мемориала вечной славы. Фоторепортаж
Единичные прохожие и полиция: как проходит 9 мая в Киеве у Мемориала вечной славы. Фоторепортаж
Единичные прохожие и полиция: как проходит 9 мая в Киеве у Мемориала вечной славы. Фоторепортаж

На месте за правопорядком следят полицейские. По предварительной информации, по состоянию на 10.30, конфликтных или провокационных ситуаций зафиксировано не было.

Единичные прохожие и полиция: как проходит 9 мая в Киеве у Мемориала вечной славы. Фоторепортаж
Единичные прохожие и полиция: как проходит 9 мая в Киеве у Мемориала вечной славы. Фоторепортаж
Единичные прохожие и полиция: как проходит 9 мая в Киеве у Мемориала вечной славы. Фоторепортаж
Единичные прохожие и полиция: как проходит 9 мая в Киеве у Мемориала вечной славы. Фоторепортаж
Единичные прохожие и полиция: как проходит 9 мая в Киеве у Мемориала вечной славы. Фоторепортаж
Единичные прохожие и полиция: как проходит 9 мая в Киеве у Мемориала вечной славы. Фоторепортаж
Единичные прохожие и полиция: как проходит 9 мая в Киеве у Мемориала вечной славы. Фоторепортаж

Стоит добавить, что пришедший к Мемориалу возложить цветы ветеран, дал свою оценку войне, которую развязала страна-террорист РФ против Украины.

"Да зачем об этой войне говорить? Этого Путина нужно повесить и кончить. Разве это война? Это геноцид", – подчеркнул ветеран.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения 8 мая. Он подчеркнул, что сейчас народ Украины возвращает своему государству честную историю.

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