'Образцовый' район ДВРЗ в Киеве: сталинки, парки и дети с таблеткой. Фото

Есть в Киеве районы, которые передают дух определенной эпохи. О них сочиняют легенды, байки. Одни их любят, а другие обходят стороной. И все же наш город этим и уникален – каждый двор, закоулок придает столице неповторимый колорит.

Корреспондент OBOZREVATEL отправился изучать один из самых отдаленных, но в то же время и красивейший микрорайонов Киева – ДВРЗ.

"Кому в житті не везе, той живе на ДВРЗ" – гласит одна из многочисленных городских пословиц, так ли это на самом деле мы узнавали гуляя улочками поселка.

ДВРЗ получил свое название в честь Дарницкого вагонно-ремонтного завода. Сам поселок создали в 1930-е годы посреди роскошного соснового леса. Он граничит со Старой Дарницей, а проживает здесь чуть более 15 тысяч человек.

Несмотря на отдаленность от центра города и станций метро этот, легендарный район очень комфортный для жизни. Здесь есть зеленые зоны, прекрасный дворец культуры, церковь и невысокая застройка 1930-50-х годов.

Еще в 1936 году сюда провели трамвайную линию, которую разрушили нацисты во время оккупации Киева. Трамвайное движение возобновили только в 1959 году. А в 2018 году здесь начали масштабную реконструкцию трамвайной линии по улице Алма-Атинской. Из-за этого, сейчас вместо трамвая пустили автобус 33 Т.

Поселок, который построили для рабочих ДВРЗ, по сути, отдельный городок. Ведь здесь есть все самое необходимое для жизни - школа, садики, магазины, стадион, и упомянутые выше парки.

Здесь настолько тихо и красиво, что в послевоенные годы заводской поселок считался образцово-показательным районом, а вот в 1990-е года для этой местности наступили лихие времена. ДВРЗ слыл одним из самых криминальных мест Киева. Здесь промышляли мелкие хулиганы, наркоманы и рецидивисты. Однако местные уверяют, что дурная слава района преувеличена.

Действительно, достаточно приехать сюда и убедится, что это райский уголок столицы! Здесь "законсервирован" наш город начала 1950-х годов. На ДВРЗ до сиз пор во дворах стоят старенькие "Волги" и "Жигули", у большинства подъездов стоят скамейки, а из окон первых этажей во многих домиках сделаны лестницы для котов! Очень мило.

Не менее прекрасные здешние здания. Жилые дома, в основном двухэтажные, есть здания и повыше, а также пару неуместных ЖК.

Большинство из зданий приведены в порядок, а некоторые нуждаются в реставрации. Они построены в 30-50- годы ХХ века. Как и большинство остальной инфраструктуры.

Главная улица поселка Алма-Атинская – поражает великолепием зданий и хорошей дорогой, которую капитально отремонтировали несколько лет назад.

Дабы ощутить атмосферу этого района, нужно пройти до проходной вагоноремонтного завода. Роскошное административное здание своим парадным, ну просто зазывает на работу всех жителей района. Возле него же сохранилась и послевоенная входная группа. А напротив небольшой парк и площадь. Здесь чисто, но парк немного запущенный.

Недалеко от завода, где разворачивается трамвай расположена красивейшая водонапорная башня. Построенная в 1954 году она привлекает внимание своей архитектурой и орнаментом Немного в городе таких интересных башен.

Неподалеку расположен сквер, где недавно одна из фармацевтических компаний установила чудный памятник, где мальчик и девочка тащат огромную таблетку!

Отметим, что и само здание компании построено с большим уважением к архитектурному облику района.

Здесь же рядом расположены прекраснейшие образцы архитектуры послевоенного времени, на некоторых есть дата строительства.

Вообще очень много зданий поселка считаются вновь выявленными памятниками архитектуры. К таким принадлежит монументальное здание школы №11, на Алма-Атинской, 60. Ее построили в 1936 году работники ДВРЗ. Классические фризы, колонны придают школе торжественный вид. Недавно обустроенную металлическую ограду облюбовали белки – они шустро бегают по забору карабкаясь по нему то вверх, то вниз.

Любителям послевоенной советской архитектуры понравиться и Дом Культуры ДВРЗ. Монументальное здание построили в 1954 году, а открывал его советский маршал Семен Буденный. Сейчас здесь также работают многочисленные кружки для детей и взрослых.

Кто знает, может быть ДВРЗ станет своеобразным музеем городской архитектуры. Он этого заслуживает!

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