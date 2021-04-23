Под Киевом авто чуть не снесло женщину с ребенком на тротуаре: момент попал на видео

В Ирпене Киевской области во дворе одного из домов авто едва не сбило женщину с ребенком на тротуаре, когда водитель пытался припарковаться.

Видео инцидента из камер наружного наблюдения опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook в пятницу, 23 апреля. Судя по дате на обнародованных кадрах, авария случилась днем ранее (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На записи запечатлено, как женщина, держа за руку ребенка, стояла недалеко от парковочного места, на которое заезжал легковик. Некоторое время машина была неподвижной, а потом резко въехала задним ходом в детскую площадку.

Авто пролетело совсем рядом с женщиной и ребенком. Она отошла с места и взяла ребенка на руки уже после того, как машина остановилась, врезавшись в горку.

Автор поста предположил, что водитель транспортного средства перепутал педали. Также уточняется, что происшествие случилось во дворе ЖК "Позитив".

Как ранее писал OBOZREVATEL: