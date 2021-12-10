Дожди и незначительное потепление: прогноз погоды в Киеве на выходные

В Киеве в пятницу, 10 декабря, ожидается облачная и дождливая погода. Температура воздуха составит +2… +6.

Об этом сообщил портал Sinoptik. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду.

Кроме того, синоптики прогнозируют замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности, а также ухудшение дальности видимости до 500 метров и менее.

Отметим, в субботу 11 декабря, в столице облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем, вероятно, пройдет дождь, но он закончится еще до прихода вечера. Температура воздуха +6… +7.

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В воскресенье, 12 декабря, с утра и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Вечером будет идти мелкий дождь. Температура воздуха +4… +6.

Напомним, в Киеве на протяжении декабря 2021 года ожидается преимущественно облачная погода с осадками в виде снега и ледяных дождей. Температура воздуха продолжит снижаться. В конце месяца столбик термометра опустится до -7, а по ночам -11.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине этой зимой прогнозируются аномальные температуры. По предварительным оценкам специалистов, температура воздуха в январе месяце будет на полтора градуса выше привычной нормы.