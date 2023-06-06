Дождь и до +27°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 июня

В Киеве и Киевской области в среду, 7 июня, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 7 июня. Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура по области ночью 11-16°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 24- 26°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!