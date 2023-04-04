Дождь и до +12°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 5 апреля

В Киеве и Киевской области в среду, 5 апреля, синоптики прогнозируют облачную погоду, ожидается дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 5 апреля. Облачно, дождь. Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 7-12°С; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 8-10°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что в течение текущей недели по Киевщине будет облачная и влажная погода. Временами дождь, ветер будет преобладать северных направлений 5-12 м/с. Однако температурные показатели несколько повысятся и будут больше напоминать весенние.

Согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 5 марта небо будет покрыто облаками. Ночью будет идти дождь. После обеда он должен пойти на убыль, однако к вечеру снова усилится.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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