Дорожные службы завершили работу: Кличко рассказал, когда будет открыт для движения транспорта Гаванский мост

В Киеве в среду, 31 мая, вечером на Гаванском мосту снова откроют движение транспорта. Из-за падения обломков ракеты на проезжую часть 29 мая проезд закрывали для проведения ремонтных работ.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Путепровод был закрыт несколько дней.

"Проезд по Гаванскому мосту откроют сегодня до вечера. Его закрыли после падения обломков ракеты на проезжую часть во время массированного обстрела столицы российскими варварами днем в понедельник", – рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, дорожные службы уже завершили асфальтирование части покрытия дороги и сетей освещения, которые тоже были частично повреждены.

"Сейчас новый асфальт отстаивается и через несколько часов проезд по Гаванскому мосту будет открыт", – резюмировал мэр.

Напомним, в Киеве в понедельник, 29 мая, раздались взрывы. По предварительной информации, украинская ПВО сбила вражеские ракеты. Позже стало известно, где именно упали обломки сбитых объектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали новые кадры падения обломков ракеты в Киеве во время очередных российских обстрелов в понедельник, 29 мая. Части боеприпаса едва не попали в маршрутный автобус и легковушка, проезжавшие рядом с местом происшествия.

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