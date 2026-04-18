Для поддержки ветеранов и их семей: в Киеве заработала 'Общественная ассамблея'. Фото

18 апреля в Оболонском районе столицы начала работу Общественная ассамблея, где обсуждают вопросы поддержки ветеранов, ветеранок и их семей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

"В прошлом году в Страсбурге мы подписали меморандум о взаимопонимании между Киевом и Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы и о проведении такой ассамблеи в Киеве. Проект с участием жителей в формировании городской политики по поддержке ветеранов воплощаем при финансовой и экспертной поддержке Совета Европы", – написал Кличко.

В течение шести дней участники (45 жителей Оболонского района, отобранных путем жеребьевки командой Совета Европы) будут дискутировать вместе с ветеранами, экспертами по ветеранской политике, чиновниками из отраслевых учреждений. Их задача — сформулировать конкретные, обоснованные рекомендации по поддержке ветеранов, ветеранок и их семей. Речь идет о практических решениях, которые городские власти обязуются рассмотреть и учесть в дальнейшей работе.

Сегодня в столице более 100 000 участников боевых действий. А если учесть их семьи, семьи погибших Героев, пропавших без вести, тех, кто находится в плену — речь идет о 350 000-400 000 киевлян.

Задача города — создавать условия, в которых ветераны и их семьи могут восстанавливаться, работать, быть активной частью общества.

Киев развивает систему поддержки — от материальной помощи до создания специальных сервисов и услуг. От индивидуального сопровождения до развития сети "Киев Милитари Хаб" в каждом районе столицы.

Виталий Кличко сообщил, что относительно ветеранской политики - на 2026 год на эти цели предусмотрели 3,5 млрд грн. В частности это компенсации, материальная поддержка, спортивные и оздоровительные мероприятия, жилищная программа.

"Но очень важно, чтобы неравнодушные киевляне, сами ветераны, их семьи и общественные организации участвовали в формировании решений. Чтобы это было партнерство между властью и обществом. Убежден, что наработанные предложения помогут нам усилить поддержку ветеранов и сделать городские сервисы более доступными и полезными для защитников", – написал глава столицы.

Виталий Кличко поблагодарил Конгресс местных и региональных властей Европы и Офис Совета Европы в Украине за постоянную поддержку Киева, местного самоуправления и нашего государства. За этот важный проект, который сегодня стартовал.