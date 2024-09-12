Дизтопливо для генераторов и другое: Кличко рассказал о помощи Конотопу от Киева

Киев срочно отправит Конотопу самое необходимое в качестве помощи. В частности, дизтопливо для генераторов, материалы для остекления, некоторые стройматериалы.

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Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Райцентр в Сумской области постоянно обстреливают войска страны-террориста РФ.

"Общался с Артемом Семенихиным – мэром Конотопа. Российские варвары системно обстреливают и уничтожают город. Киев уже готовит и срочно отправит самое необходимое в качестве помощи. В частности, дизтопливо для генераторов, потому что ситуация с энергоснабжением объектов жизнеобеспечения в Конотопе критическая. А также – материалы для остекления, некоторые стройматериалы. В первую очередь для восстановления поврежденных учебных заведений. Государство средства у городов изымает (и НДФЛ, и "военный" НДФЛ, и "силовой" придумало). А теперь громады, в частности прифронтовые, вынуждены самостоятельно и практически без средств обеспечивать свое выживание", – написал Кличко.

Напомним, в ночь на четверг, 12 сентября, российские оккупанты ударили "Шахедами" по городу Конотоп в Сумской области. В населенном пункте прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. В результате обстрела много разрушений, пострадали по меньшей мере 14 граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 11 и ночью 12 сентября Украина пережила очередную атаку Российской Федерации дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами. По состоянию на 9:00 было обнаружено и осуществлено сопровождение 69 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 44 ударных БПЛА.

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