День Европы в Киеве: опубликована программа праздничных мероприятий

В субботу, 15 мая, Киев отмечает День Европы в Украине. В этот день в столице запланировано множество интересных мероприятий.

Так, празднование началось в 8 утра с Международного онлайн конкурса песни на языках стран Европейского Союза "Formidable" на телеканале "Киев". Об этом сообщили в пресс-службе киевского городского совета.

В 10 утра на Михайловской площади состоится торжественное вручение Кубка "Дни Европы-ScootKyiv" победителям гонки. Здесь же в 12 дня пройдет открытие арт-инсталляции "Дунай" выдающегося украинского художника Андрея Ермоленко.

Церемония открытия Дней Европы состоится на сцене, расположенной на Михайловской площади, в 12:30. Участие в мероприятии примут первые лица города и государства. В 14:00 запланировано награждение победителей Международного онлайн конкурса песни на языках стран Европейского Союза "Formidable" с участием Председателя Дунайской комиссии Любви Непоп и Посла Королевства Бельгия в Украине господина Алекса Ленартса.

Завершатся мероприятия в 20:00 симфоническим концертом на Михайловской площади. В программе мероприятия – мировая премьера композиции украинского-французского композитора Федора Якименко "На берегах Днепра" под управлением известного украинского музыканта, главного дирижера Борнмутского симфонического оркестра (Великобритания) Кирилла Карабица.

Отмечается, что исполнять композиции будут Фестивальный оркестр в составе ансамбля "Киевские солисты", Национального Президентского оркестра и приглашенных музыкантов.

Кроме того, в воскресенье, 16 мая, в 20:00 состоится продолжение концерта. В рамках Дня Европы 15-16 мая в Киеве пройдет VII Международный фестиваль искусств "Anne de Kyiv Fest".

Напоминаем, что в связи с проведением мероприятия, с 08:00 до 10:00 16 мая ограничат движение транспорта по Десятинному переулку, на отрезке улицы Владимирской (от Десятинного переулка до улицы Десятинной), и по улице Десятинной.

Трансляция празднования Дня Европы будет проходить также на телеканале "Киев", а на волнах "Киев ФМ" прозвучит хит-парад, в который вошли ТОП-20 лучших европейских песен. Послушать хит-парад можно будет на волнах радио 15 мая в 12:00 и 16 мая в 16:00.

Ранее OBOZREVATEL писал о традициях праздника День Европы и интересных фактах. Известно, что украинцы отмечают День Европы как день общих ценностей и общей истории всех национальностей континента.