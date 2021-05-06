В Киеве из-за фестиваля ограничат движение транспорта в центре: названа дата

В Киеве 16 мая с 08:00 до 10:00 из-за проведения фестиваля Anne de Kyiv Fest ограничат движение транспорта на некоторых центральных улицах.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, уже подписано соответствующее распоряжении.

Будет ограничено движение транспорта на Десятинном переулке, на отрезке улицы Владимирской (от Десятинного переулка до улицы Десятинной) и по улице Десятинной.

"Также изменит движение общественный транспорт, который курсирует по улицам, где будет проходить мероприятие", – уточнили в КГГА.

Международный фестиваль искусств "Anne de Kyiv Fest" пройдет в Киеве 13-16 мая в рамках Дней Европы. Это ежегодное художественное событие, которое прославляет фигуру Анны – дочери Ярослава Мудрого, впоследствии королевы Франции.

Напомним, в Киеве с 5 по 31 мая на проспекте Степана Бандеры частично ограничили движение для транспорта. Коммунальщики проведут капитальный ремонт дорожного покрытия. Проезд транспорта организовали по 2 полосам в каждом направлении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 7 мая, в 10:00 для посетителей откроют выставку тюльпанов на обновленном Певческом поле, расположенном на улице Лаврская, 31.