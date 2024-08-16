Делаем все возможное, чтобы снабжать бойцов необходимым оборудованием: Кличко передал военным 600 БпЛА. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 5-й отдельной киевской штурмовой бригады 600 БПЛА. Из них половина – оборудована тепловизионными камерами.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжает поддерживать ВСУ.

"Передал от общества столицы очередную партию помощи нашим защитникам на фронт. К бойцам 5-й отдельной киевской штурмовой бригады отправились на Донбасс 600 БПЛА. Из них 300 10-дюймовых FPV-дронов, оборудованных тепловизионными камерами, и 300 дронов MAVIC", – рассказал Кличко.

По словам мэра, в конце июля он еще раз посещал наших военных на передовой и тогда, в частности, бойцам 5-й штурмовой увоз 250 БпЛА разных типов.

"Сегодня, когда ситуация на фронте очень сложная, нашим защитникам особенно нужна поддержка и помощь. И мы делаем все возможное, чтобы снабжать бойцов необходимым оборудованием и снаряжением и приближать Победу. Слава Украине и ее Героям!" – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Виталий Кличко посетил четыре бригады украинских военных на фронте – на Харьковском направлении и на Донбассе. Мэр Киева передал бойцам почти пол тысячи БПЛА типа Mavic и fpv-10, а также системы РЭБ.

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