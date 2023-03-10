''Да Винчи'' мечтал и приближал Победу: Кличко о Герое Украины Дмитрии Коцюбайло

В Киеве простились с погибшим в бою самым младшим Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом (исковой "Да Винчи"). Отдать дань памяти защитнику нашей страны также пришел мэр Киева Виталий Кличко.

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Об этом глава КГГА написал в своем Telegram-канале. Украинский воин погиб 7 марта под Бахмутом Донецкой области.

"Мститься до Победы! За все зло, которое принесла россия, за изуродованные украинские города и поселки, за наших Героев-защитников. Сегодня Киев прощался с самым молодым Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом (позывной "Да Винчи"). Отважный боец и настоящий воин. 18-летний Дмитрий после Майдана, в 2014 году, ушел на фронт. Он сражался за Украину и вел за собой бойцов, был примером и безоговорочным авторитетом для них. "Волки Да Винчи" осиротели, но стали еще более закаленными и ярыми. И враг это почувствует!", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева добавил, что украинцы, теряя своих лучших борцов, становятся более решительными "в битве против зла и тьмы".

"Да Винчи" мечтал и приближал Победу Украины. И она будет! Вечное почет и слава Герою! Слава всем героям, павшим за наше государство, и тем, которые его защищают! Слава Украине!", – резюмировал Кличко.

На войне Дмитрий Коцюбайло – с начала российской агрессии против Украины в 2014 году. Он погиб 7 марта под Бахмутом. Трагическое известие о смерти воина в бою сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне, 9 марта, прощание с "Да Винчи" проходило в селе Бовшев Ивано-Франковской области. Односельчане поклонились Герою Украины в местном Доме культуры, после чего его отпели в церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 10 марта, на Майдане Незалежности в Киеве простились с двумя украинскими военными, отдавшими жизнь за Украину. Отец и сын Олег "Хома" и Никита "Турист" Хомюки погибли в боях за Бахмут Донецкой области.

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