Читайте "Отче наш": Кличко резко высказался об угрозе медицинского коллапса в Киеве

В Киеве критическая ситуация с распространением коронавирусной болезни, которую может остановить только локдаун и вакцинация.

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Если мы сейчас дойдем до предела, когда наступит медицинский коллапс, что будет? Что такое медицинский коллапс? Это когда вам – человеку, который сейчас нас смотрит, станет плохо. И если вам нужна медицинская помощь и вы обратитесь к врачам, вам скажут: "Простите, пожалуйста, мы вам не можем помочь, лечитесь дома, выживайте, читайте "Отче наш" в лучшем случае – возможно, поможет", – сказал Кличко.

Глава КГГА также добавил, что строгие карантинные ограничения, которые действуют в Киеве, не столь жесткие, как в европейских странах.

"Ограничения, действующие сейчас в Киеве, по сравнению с теми запретами, которые действуют в других странах, мягкие. Потому что действительно комендантский час есть во многих странах, во многих странах крупные штрафы – от нескольких сотен до тысячи евро – за неношение масок. Я хочу, чтобы все осознали – только от нас зависит, насколько жесткими будут ограничения", – резюмировал мэр столицы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 5 апреля, начал действовать жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. Приостановлена работы детских садов, школ, а общественным транспортом могут пользоваться только работники учреждений критической инфраструктуры.