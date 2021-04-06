Читайте "Отче наш": Кличко різко висловився про загрозу медичного колапсу в Києві

У Києві критична ситуація з поширенням коронавірусної хвороби, яку може спинити тільки локдаун та вакцинація.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Якщо ми зараз дійдемо до межі, коли настане медичний колапс, що буде? Що таке медичний колапс? Це коли вам – людині, яка зараз нас дивиться, стане погано. І якщо вам буде потрібна медична допомога і ви звернетеся до лікарів, вам скажуть: "Вибачте, будь ласка, ми вам не можемо допомогти, лікуйтеся вдома, виживайте, читайте "Отче наш" у кращому разі – можливо, допоможе", – сказав Кличко.

Голова КМДА також додав, що суворі карантинні обмеження, які запровадженні в Києві, не настільки жорсткі, як у європейських країнах.

"Обмеження, які діють зараз у Києві, у порівнянні з тими заборонами, які діють в інших країнах, м'які. Тому що дійсно комендантська година є в багатьох країнах, у багатьох країнах великі штрафи – від декількох сотень до тисячі євро – за неносіння масок. Я хотів би, щоб всі усвідомили – тільки від нас залежить, наскільки жорсткими будуть обмеження", – резюмував мер столиці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в понеділок, 5 квітня, почав діяти жорсткий локдаун через поширення коронавірусу. Припинено роботи дитячих садків, шкіл, а громадським транспортом можуть користуватися лише працівники закладів критичної інфраструктури.