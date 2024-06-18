Был одним из легендарных "Призраков Киева": в столице простились с военным летчиком Валентином Коренчуком. Фото и видео

В столице во вторник, 18 июня, прошла церемония прощания с одним из легендарных "Призраков Киева" – летчиком Валентином Коренчуком с позывным "Бджоляр". Он погиб в бою, защищая Украину.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Вечная память и слава Герою!

Так, в столице простились с одним из легендарных "Призраков Киева" – летчиком Валентином Коренчуком ("Бджоляр"). Церемония прошла 18 июня в Михайловском соборе и на Майдане Незалежности. Защитник Украины был командиром эскадрильи, защищавшей Киев от российских захватчиков в 2022 году.

Именно на основе его полетов, а также полетов его собратьев из 40-й бригады тактической авиации, в столице появилась легенда о "Призраке Киева" – пилоте на МиГ-29, который в начале российского вторжения в Украину сбивал самолеты над городом и защищал столицу от высадки вражеского десанта.

В общей сложности он совершил более 80 боевых вылетов и поразил десятки целей противника, провел в небе около 300 часов, сообщают в 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Валентин навсегда для нас является примером достоинства, светлости, героизма и патриотизма. Валентин был хорошим руководителем. Вел нашего еще одного легендарного пилота "Джуса", который продвигал получение Украиной истребителей F-16", – рассказала начальница службы завязок с общественностью Воздушного. командование "Центр", полковник Любовь Киналь.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате вражеских обстрелов погиб разведчик-снайпер из Киевской области Владимир Остапенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 июня.

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