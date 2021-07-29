Будут ли в Киеве брать деньги за парковку авто во дворе: появились детальное разъяснение

Платные парковки на придомовых территориях Киева пока не появится. Если дальнейшем такое решение будет принято, то их могут создать только на коммунальных землях столицы.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил заместитель директора "Киевтранспарксервис" Евгений Псел. По его словам, информации об обустройстве платных парковочных мест во дворах коммунальное предприятие не получало.

"Киевтранспарксервис" подотчетен и подконтролен Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА. Пока никакой информации по обустройству парковок во дворах мы не получали. Никаких платных парковок на придомовых территориях предприятии не обустраивает", – заявил Псел.

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Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы парковки на придомовых территориях Киева станут платными.

Действующий тариф на парковку, который начал действовать с 1 июля, касается только парковки на уже отведенных местах и ​​стоянках: в центре это стоит 35 гривен, около центра и возле рынков, метро и других общественных мест – 25 гривен в час. Час парковки в спальных районах стоит 5 гривен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве городские власти определили новые границы парковочных зон для автотранспорта. Согласно информации, город поделили участки – I, II и III.