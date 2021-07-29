Будут ли в Киеве брать деньги за парковку авто во дворе: появились детальное разъяснение

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Обустройством платных парковок пока никто не занимался

Платные парковки на придомовых территориях Киева пока не появится. Если дальнейшем такое решение будет принято, то их могут создать только на коммунальных землях столицы.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил заместитель директора "Киевтранспарксервис" Евгений Псел. По его словам, информации об обустройстве платных парковочных мест во дворах коммунальное предприятие не получало.

"Киевтранспарксервис" подотчетен и подконтролен Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА. Пока никакой информации по обустройству парковок во дворах мы не получали. Никаких платных парковок на придомовых территориях предприятии не обустраивает", – заявил Псел.

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Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы парковки на придомовых территориях Киева станут платными.

Действующий тариф на парковку, который начал действовать с 1 июля, касается только парковки на уже отведенных местах и ​​стоянках: в центре это стоит 35 гривен, около центра и возле рынков, метро и других общественных мест – 25 гривен в час. Час парковки в спальных районах стоит 5 гривен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве городские власти определили новые границы парковочных зон для автотранспорта. Согласно информации, город поделили участки – I, II и III.

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