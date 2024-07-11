"Боже! Куда ты смотришь?!": сеть поразило фото мужчины в своей полуразрушенной ударом РФ квартире в Киеве

В Голосеевском районе Киева в четверг, 11 июля, в доме, который был существенно поврежден во время российского обстрела 8 июля, был замечен мужчина, сидевший в своей почти уничтоженной квартире. В жилище отсутствовала одна из стен, а внутри почти не осталось целых вещей.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки.

Так, на четвертом этаже пятиэтажного дома, одна из стен которого была разрушена русским обстрелом, заметили сидящего на полу квартиры мужчину. Человек, жилье которого было повреждено, а имущество – уничтожено, наблюдал за работой коммунальных служб.

Следует добавить, что в соцсетях с болью отреагировали на горе киевлянина: "Без слов", "Да, не забудем и не простим. Никогда", "Боже! Куда ты смотришь?".

Напомним, в Голосеевском районе Киева в четверг, 11 июля, продолжаются работы по ликвидации последствий российских обстрелов 8 числа. Десятки неравнодушных жителей столицы вместе с коммунальщиками убирают локацию в переулке Леопольда Ященко, где взрывом были повреждены жилые дома и детское дошкольное учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после массированной российской ракетной атаки 8 июля. В результате обстрела погибли более 30 человек, а еще 121 – пострадали.

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