Работают десятки волонтеров и коммунальщики: в Киеве продолжается уборка территории возле поврежденного ракетой детского сада. Фото и видео

В Голосеевском районе Киева в четверг, 11 июля, продолжаются работы по ликвидации последствий российских обстрелов 8 числа. Десятки неравнодушных жителей столицы вместе с коммунальщиками убирают локацию в переулке Леопольда Ященко, где взрывом были повреждены жилые дома и детское дошкольное учреждение.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. К счастью, в местном детсаду никто не пострадал.

Так, в четверг, 11 июля, коммунальные службы и неравнодушные киевляне продолжили работы по уборке территории в переулке Леопольда Ященко, где в результате российского обстрела 8 июля были повреждены два жилых дома и детское дошкольное учреждение.

Взрывной волной у одного пятиэтажного здания буквально "снесло" одну из стен, и можно увидеть, как на одном из этажей в своей квартире сидит владелец жилья. Также в домах выбило окна, а в детском саду поврежден фасад и разбило все стеклопакеты.

Десятки волонтеров и коммунальщиков убирают территорию от строительных остатков, мусора и сожженных автомобилей.

Напомним, утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. По состоянию на 23:00 было известно о 37 погибших и более 170 раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 9 июля, в Киеве спасатели завершили разбор завалов уничтоженного российской ракетой одного из корпусов детской больницы "Охматдет". Работы на месте военного преступления длились более суток.

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