В Киеве после зимы тротуары ушли под землю, а власти обещают большие ремонты дорог. Видео

Несмотря на холодный март, столичные коммунальщики уже принялись ремонтировать дороги и тротуары столицы. Зимний сезон выдался очень снежным и холодным, из-за чего состояние многих дорог ухудшилось.

Корреспондент OBOZREVATEL оценил состояние столичной инфраструктуры после зимы и узнал, какие дороги и улицы отремонтируют в 2021 году (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Уже в марте, как только сошел снег, коммунальщики принялись реанимировать столичные дороги и тротуары. Отметим, в Киеве много улиц, где вместо асфальта уложена брусчатка и она во многих местах очень сильно просела.

В четверг, 25 марта, коммунальные службы ремонтировали брусчатку на улице Прорезной, а вскоре они перейдут и на соседние улицы.

В центре города, впервые за целые десятилетия наметилась позитивная тенденция – капитально отремонтированные улицы остаются целыми даже после холодной и снежной зимы. В частности это касается улиц, которые пережили радикальное обновление в 2018-2020 годах.

Золотоворотская, Покровская, Пушкинская, Ярославов вал, Ивана Франка – в превосходном состоянии. Асфальт как новенький. Тоже касается пешеходных тротуаров и велодорожек.

Отметим, что на этих улицах наконец начали ремонтировать отдельные исторические здания, который годами стали полуразрушенные.

А вот на улице Николая Лысенко, идущей от Золотых Ворот к Национальному театру оперу и балета имени Тараса Шевченко в неважном состоянии пешеходные тротуары, в отдельных местах плитка ушла под землю. Например, такая яма образовалась прямо у ворот дирекции Юго-Западной железной дороги.

Правда, некоторые провалы уже были ограждены и в скором времени плитку должны переложить.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" OBOZREVATEL сообщили, что несмотря на пандемию Covid-19, капитальные ремонты продолжатся во многих районах столицы.

Так в этом году возьмутся за ремонт улицы Борщаговской, помимо новой дороги там появится новое освещение и велодорожки. Наконец-то, коммунальщики завершат радикальное обновления проспекта Степана Бандеры - в 2021 году отремонтируют участок от Северного моста в направлении улицы Елены Телиги.

Изменятся и некоторые исторические улицы – Ивана Франка в Шевченковском районе и улица Андреевская на Подоле. Здесь должны провести полную реконструкцию с обустройством новых тротуаров.

Также отремонтируют часть улицы Льва Толстого между улицами Тарасовская и Василия Липковского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году в Киеве должны открыть две станции метро на Виноградарь, открыть автосообщение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу и построить новый пешеходный мост-волну на Оболони.