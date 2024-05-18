Более 50 БПЛА и 300 FVP-дронов: Кличко передал защитникам Украины в Харьковской области помощь от Киева. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко посетил украинских воинов, защищающих наше государство на Харьковском направлении. Он передал им помощь от общины столицы, в частности, FVP-дроны.

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжает поддерживать ВСУ.

"Посетил наших защитников на Харьковском направлении (Волчанск, Купянск). Увоз и помощь от общины столицы, и снаряжение, которое покупаем и привлекаем в качестве благотворительной помощи. 92-й бригаде передал закупленные за счет бюджета более 50 БПЛА – в частности, 31 Mavic3 и 20 Mavic 3T. Также на днях бойцам отправится автомобильная техника. В общей сложности 92-й бригаде город выделил из бюджета 97 млн грн", – рассказал Кличко.

Кроме того, по словам мэра, в качестве благотворительной помощи военным Госпогранслужбы завез 100 FVP-дронов.

"Также по 100 таких дронов 116-й отдельной механизированной бригаде и спецподразделения ГУР МО "АРТАН". Киев продолжит помогать и поддерживать наших защитников! Слава Украине!" – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Киев передал 411-му Отдельному батальону авиационных комплексов автомобили, системы РЭБ и снаряжение для работы БПЛА. Воины держат оборону в Донбассе, Запорожском и Херсонском направлениях.

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