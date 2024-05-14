Пикапы, системы РЭБ и снаряжение для работы БПЛА: Кличко показал очередную партию помощи военным от Киева. Фото

Киев во вторник, 14 мая, передал 411-му Отдельному батальону авиационных комплексов автомобили, системы РЭБ и снаряжение для работы БПЛА. Воины держат оборону в Донбассе, Запорожском и Херсонском направлениях.

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжает поддерживать ВСУ.

"Сегодня передали 411-му Отдельному батальону авиационных комплексов технику, закупленную за средства бюджета столицы. В частности, 33 пикапы, 12 систем РЭБ, 50 антенн для работы БПЛА. На этот город выделил 51 млн. грн. 411-й отдельный батальон сегодня держит оборону на Донбассе, Запорожском и Херсонском направлениях", – рассказал Кличко.

Кроме того, по словам мэра столицы, также в ближайшие дни к бойцам 92-й бригады отправится автомобильная техника и БПЛА, тоже закупившие за средства Киева. На это община выделила 97 млн грн.

"Столица и дальше будет помогать военным приближать нашу Победу! Слава Украине и ее Героям!" – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице в ночь с 1 на 2 декабря произошел прорыв трубы, в результате чего затопило стоянку автомобилей. Событие произошло на проспекте Николая Бажана.

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