Без существенных осадков и до +15°С: прогноз погоды по Киевской области на 14 апреля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 13 апреля, облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 14 апреля. Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью 3-8°С тепла, днем 10-15°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем 11-13°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных гидрологических явлениях.

"12-13 апреля вследствие пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС уровень воды в реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области может достичь опасных отметок начального затопления участков, прилегающих к руслу реки. Первый уровень опасности – желтый", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве в среду, 5 апреля, синоптики зафиксировали рекорд суточного количества осадков. А именно 20,6 мм, что на 3,4 мм больше предыдущего.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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