Без осадков и до 4°С тепла: прогноз погоды по Киевской области на 29 января

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 29 января, синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Температура воздуха в день максимально прогреется до 4°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 29 января. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области днем от 6°С мороза до 4°С тепла; в Киеве днем около 0°С", - рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем -5°С... -3°С; Мироновка -4°С… -2°С; Фастов -5°С… -3°С; Яготин -6°С…+4°С; Барышевка -1°С…+1°С; Борисполь -5°С… -3°С.

В воскресенье, 29 января, погода в Украине будет местами по-настоящему зимней. На востоке и Карпатах ожидаются морозы, также синоптики прогнозируют небольшие снегопады.

Напомним, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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