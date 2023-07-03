Без осадков и до +31°С: прогноз погоды по Киевской области на 4 июля

В Киеве и Киевской области во вторник, 4 июля, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +31°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 4 июля. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 13-18°С, днем 26-31°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 28-30°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что в течение следующих 5 суток по Киевщине будет жаркая погода с летними дождями.

"Преобладают кратковременные дожди с грозами. Температура в ночные часы в пределах +17..+19°С, а дневные максимумы будут достигать +30°С. Однако днем 8 июля температура снизится до +25°С", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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