Без осадков и до +30°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 17 июня

В Киеве и Киевской области в субботу, 17 июня, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 17 июня. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 14-19°С, днем 25-30°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 27-29°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +26°С…+28°С; Мироновка +27°С…+29°С; Фастов +26°С…+28°С; Яготин +27°С…+29°С; Барышевка +26°С…+28°С; Борисполь +26°С…+28°С.

Добавим, что, согласно информации портала Sinoptik, 17 июня утром в Киеве погода будет ясной, днем появятся облака, но вечером от них не останется и следа. Без осадков.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023-го вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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