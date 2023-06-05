Без осадков и до +27°С: прогноз погоды по Киевской области на 6 июня

В Киеве и Киевской области во вторник, 6 июня, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 6 июня. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 9-14°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем 24-26°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о том, что 6-8 июня в северных, восточных и юго-восточных районах Киевской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 6 июня в Киеве солнце будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Напомним, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Добавим, в Киеве май 2023 оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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