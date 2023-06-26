Без осадков и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 27 июня

В Киеве и Киевской области во вторник, 27 июня, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 27 июня. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 11-16°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем 22-24°С", – рассказали в пресс-службе.

Согласно информации портала Sinoptik, 27 июня, встречая нас безоблачным утром, погода в столице изменится уже в середине дня. Небо в Киеве покроется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков.

Стоит отметить, что в Украине в начале этой недели погода будет преимущественно облачной – во многих регионах будет дождь. В то же время, температура воздуха по всей территории страны удержится на уровне +25°С.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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