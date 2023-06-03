Без осадков и до +22°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 4 июня

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 4 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +22°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 4 июня. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 4-9°С, днем 17-22°С; в Киеве ночью 7-9°С, днем 18-20°С", – рассказали синоптики .

В Белой Церкви днем +19°С…+21°С; Мироновка +19°С…+21°С; Фастов +19°С…+21°С; Яготин +18°С…+20°С; Барышевка +18°С…+20°С; Борисполь +18°С…+20°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 4 июня утро и вечер в Киеве будут ясными, днем ожидается облачность. Без осадков.

Напомним, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Добавим, в Киеве май 2023 оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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