Без осадков и до +20°С: прогноз погоды по Киевской области на 12 мая

В Киеве и Киевской области в пятницу, 12 мая, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +20°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 12 мая. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 15-20°С; в Киеве ночью 5-7°С тепла, днем 18-20°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о том, что 12-14 мая по Киевской области и Киеву объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 12 мая весь день в Киеве небо будет ясным и облака не омрачат его до конца дня. Без осадков.

Напомним, в Киеве апрель 2023 года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года. На одной из локаций города выпало 102 мм осадков, или 243% климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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