Без осадков и +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 16 июня.

В Киеве и Киевской области в пятницу, 16 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 16 июня. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 13-18°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 26-28°С", – рассказали синоптики .

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 16 июня в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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