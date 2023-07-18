Без барабанов и кофемашин: в Киевсовете хотят ввести мораторий на использование бюджетных средств до конца военного положения

В Киевском городском совете предложили ввести мораторий на использование бюджетных средств на второстепенные нужды до конца военного положения. Приоритетом для бюджета любого уровня должна быть поддержка ВСУ.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Киевсовета Григорий Маленко. Это должно ограничить возможность сюрреалистических закупок и расходов.

"Мораторий на использование бюджетных средств на второстепенные нужды до конца военного положения! Только ленивый еще не написал, что действующий подход к использованию бюджетных средств в Украине в целом и в Киеве в частности – ошибочный, если не сказать преступный. Нельзя покупать кожаные барабаны, дорогие кофемашины и финансировать сомнительные ремонты и несколькосотмиллионных строительных работ, пока у ВСУ есть незакрытые критические потребности. Первым из приоритетов для бюджета любого уровня должна быть поддержка ВСУ и всего, что ускоряет нашу общую победу", – подчеркнул Маленко.

По его словам, он будет инициировать соответствующий проект решения Киевсовета. Документ имеет целью снять все вопросы, касающиеся целесообразности использования средств столичного бюджета. Это позволит аккумулировать значительный ресурс, который можно будет направить на финансирование первоочередных потребностей ВСУ.

"Этот мораторий не должен стать тупым запретом на финансирование действительно важных проектов для жизнедеятельности города, которое покажет, что само местное самоуправление может быть драйвером перемен и крепкой поддержкой наших воинов", – добавил Маленко.

Он призвал городские власти и депутатов всех фракций Киевсовета присоединиться к разработке соответствующего проекта.

Напомним, Днепровская райгосадминистрация Киева в этом году стала известна закупкой в укрытие барабанов для детей и дорогих овощерезок. В начале осени 2022 года РГА приобрела туалетную бумагу и полотенца более чем на 2 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве Днепровская районная госадминистрация закупила конструкторы более чем на 900 тысяч гривен. Наборы были приобретены для игры и обучения в укрытиях во время воздушных тревог.

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