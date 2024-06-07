Автомобили и дроны: Кличко передал бойцам на передовую очередную партию помощи от Киева. Фото

Киев передала бойцам на передовую дежурную партию помощи. В частности, это автомобили Isuzu D-Max и FVP-дроны.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжает поддерживать защитников Украины.

"Сегодня передали бойцам 7-й отдельной бригады Сил специальных операций 25 грузовых автомобилей ISUZU PICK UP (D-MAX). Закупили их на деньги, выделенные военным из бюджета столицы. Общая стоимость авто – более 39,5 млн грн. Всего на оснащение этой бригады Киев направил недавно 50 млн грн", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что также от общины Киева бойцам 4-й бригада оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины было передано еще 500 fpv-дронов и 3 украинских БПЛА "Аист", предназначенных для ведения разведки. Защитники закупили их за средства, выделенные из бюджета столицы – это 25 млн грн.

"К этому 4-й бригаде с начала полномасштабной войны из бюджета Киева направили более 500 млн грн. За эти средства бойцы ранее закупили и отправили на фронт более 1500 БПЛА. А также – системы РЭБ, сотни радиостанций, автомобили и прочее", – отметил Кличко.

Кроме того, по словам мэра, также в качестве благотворительной помощи 4-й бригаде было передано сотни БПЛА разного типа, системы РЭБ, прицелы ночного видения, средства защиты.

Как сообщал OBOZ.UA, Виталий Кличко передал от столичной общины бойцам 112-й отдельной бригады терробороны Киева более 800 дронов, из которых 600 – FPV. Кроме того, город выделил из бюджета еще 150 миллионов гривен на оснащение.

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