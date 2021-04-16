Атмосферный фронт принесет в Киев похолодание и дожди: прогноз погоды

В ближайшие дни в Киеве сохранится прохладная погода с дождями.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в пятницу, 16 апреля, в столице пройдут периодические дожди разной интенсивности. Днем похолодает до +12 градусов. Ожидаются порывы западного ветра 7-12 м/с.

В субботу, 17 апреля, дожди сохранятся, но будут не такими мощными. Ночью столбики термометра опустятся до +4 градусов, а днем потеплеет до +13. Ветер утихомирится и сменится на юго-западный.

В воскресенье, 18 апреля, атмосферный фронт отступит, однако потепления ждать не стоит. Ночью температура воздуха опустится до +4, а днем составит всего +13 градусов.

По предварительным прогнозам, потеплеет уже в понедельник, 19 апреля, однако затем снова придут дожди и холода.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Карпаты из-за циклона, который пришел из Европы, засыпало снегом. По состоянию на утро 15 апреля высота снежного покрова местами достигла более метра.