Атмосферний фронт принесе до Києва похолодання й дощі: прогноз погоди

Василь Михальчук Життя столиці 10:51, 16.04.2021 Оновлено: 11:44, 16.04.2021

Найближчими днями в Києві збережеться прохолодна погода з дощами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, у п'ятницю, 16 квітня, в столиці пройдуть періодичні дощі різної інтенсивності. Вдень похолодає до +12 градусів. Очікуються пориви західного вітру 7-12 м/с.

У суботу, 17 квітня, дощі збережуться, але будуть не такими потужними. Вночі стовпчики термометра опустяться до +4 градусів, а вдень потеплішає до +13. Вітер втихомириться і зміниться на південно-західний.

У неділю, 18 квітня, атмосферний фронт відступить, однак потепління очікувати не варто. Вночі температура повітря опуститься до +4, а вдень складе всього +13 градусів.

За попередніми прогнозами, потеплішає вже в понеділок, 19 квітня, проте потім знову прийдуть дощі та холод.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Карпати через циклон, який прийшов із Європи, засипало снігом. Станом на ранок 15 квітня висота снігового покриву місцями досягла більше ніж метр.

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