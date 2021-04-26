Арестович нарушил ПДД в Киеве и заблокировал проезд пожарным машинам. Видео

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович нарушил ПДД, неправильно припарковавшись в Киеве возле ЖК "Амурский".

Инцидент показали на видео в YouTube-программе "Останови Лося". Отмечается, что мужчина криво поставил свое транспортное средство, из-за чего движение машин, в том числе пожарных, было заблокировано (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В программе рассказали, что в это время сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям как раз проводили учения. Из-за автомобиля спикера ТКГ они не смогли добраться до места условного пожара и в течение часа стояли на месте.

Ведущему программы удалось поговорить с Арестовичем, когда последний вернулся к своей машине.

Советник украинской делегации признал, что нарушил ПДД. Он заявил, что обычно в таких ситуациях оставляет под стеклом номер телефона, но в этот раз очень спешил.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: