Арестович нарушил ПДД в Киеве и заблокировал проезд пожарным машинам. Видео
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович нарушил ПДД, неправильно припарковавшись в Киеве возле ЖК "Амурский".
Инцидент показали на видео в YouTube-программе "Останови Лося". Отмечается, что мужчина криво поставил свое транспортное средство, из-за чего движение машин, в том числе пожарных, было заблокировано (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
В программе рассказали, что в это время сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям как раз проводили учения. Из-за автомобиля спикера ТКГ они не смогли добраться до места условного пожара и в течение часа стояли на месте.
Ведущему программы удалось поговорить с Арестовичем, когда последний вернулся к своей машине.
Советник украинской делегации признал, что нарушил ПДД. Он заявил, что обычно в таких ситуациях оставляет под стеклом номер телефона, но в этот раз очень спешил.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В марте главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию оштрафовали за парковку авто на пешеходном переходе в Киеве.
Политик оправдался, заявив, что в таких крупных городах, как столица, не хватает мест для парковки.