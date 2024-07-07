Апокалипсиса не будет: в Киевсовете опровергли слухи об энергетическом коллапсе зимой в столице

Информация о самой сложной зиме в Киеве, о которой якобы предупредила городские власти, и необходимость в связи с этим закупать продукты, не соответствует действительности. В столице готовятся к разным сценариям, но апокалипсиса по состоянию на данный момент никто не планирует.

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Об этом заявил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, передает телеканал Киев. Город продолжает подготовку к новому отопительному сезону.

"Нам нужно выполнить домашнее задание непосредственно в своих домах. Прежде всего – заменить лампочки на энергосберегающие. Это закупка соответствующих павербанков, экономия электроэнергии… Мы готовимся к разным сценариям, мы это должны понимать, но апокалипсиса по состоянию сейчас никто не планирует. Поэтому становиться в очереди в магазины, запасаться водой, запасаться какими-то большими объемами продуктов питания – этого делать не нужно", – сказал Бондаренко.

Стоит добавить, что ранее в Telegram-каналах распространили информацию о еще одной "самой сложной зиме в истории" в Киеве со ссылкой на городские власти.

Напомним, в Киеве жители дома ОСМД "Художник" совместно с городом установили солнечные панели и инверторы. Они являются дублирующим источником электроэнергии, в частности для домашнего оборудования, в ситуациях возможного отключения электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве специалисты восстановили две трети собственных генерирующих мощностей, поврежденных после ракетных обстрелов со стороны страны-террориста РФ. Соответствующие работы продолжаются.

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