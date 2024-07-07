В КГГА рассказали, сколько в Киеве восстановили генерирующих мощностей, разрушенных обстрелами РФ

В Киеве специалисты восстановили две трети собственных генерирующих мощностей, поврежденных после ракетных обстрелов со стороны страны-террориста РФ. Соответствующие работы продолжаются.

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Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба ведомства. Оборудование большого количества многоэтажек столицы зависит от энергии.

По его словам, столичные энергообъекты подверглись более десятку обстрелов, в результате чего было выведено из строя более половины генерирующих мощностей.

"Проведена колоссальная работа и сейчас две трети – восстановлено. Важно то, что используются самые современные европейские технологии и оборудование. В результате, энергетические объекты города, строившиеся преимущественно в советский период, получают модернизацию и становятся гораздо эффективнее", – рассказал Пантелеев.

Заместитель КГГА напомнил, что в столице около 11 тысяч многоэтажных домов, из которых значительная часть имеет инженерное оборудование, которое зависит от электроэнергии.

"Это насосы систем водоснабжения, отопления, лифты и т.д. Город разработал и реализует 4 программы как инструменты для домовых общин по установке резервного питания. Это программа софинансирования энергоэффективных мер 70/30, программа софинансирования ремонтов, программа компенсации средств за приобретение альтернативного питания и программа предоставления льготных кредитов. На сегодняшний день уже более 1000 домовых общин приняли участие в таких программах и выполнили энергоэффективные мероприятия", – резюмировал Пантелеев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве жители дома ОСМД "Художник" совместно с городом установили солнечные панели и инверторы. Они являются дублирующим источником электроэнергии, в частности для домашнего оборудования, в ситуациях возможного отключения электроэнергии.

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