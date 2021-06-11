Античный мир откроется на Киевщине

12 и 13 июня Древний Киев в Княжестве Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") приглашает на программу "Античный мир в Древнем Киеве". Гостей ждут конные выступления, театрализованные постановки по мотивам древних мифов, прогулки на лошадях, вкуснейшие блюда с костра, экстремальные аттракционы, уникальн ы е экспозиции… И все это в настоящем, живом средневековом городе!

Войдя в ворота Княжества, гости совершат путешествие во времени на тысячу лет назад, во времена Киевской Руси. Ведь в "Парке Киевская Русь" на основе знаний современной науки в реальном размере воссоздается Киев V-ХІІІ веков, а также воссоздается атмосфера и дух исторического сердца нашей Родины.

Гости Древнего Киева увидят такие шедевры средневекового деревянного зодчества, как монументальное оборонительное сооружение "Заборола" (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы киевлян X-XIІ веков. Только здесь можно увидеть уникальную воссозданную Васильевскую церковь Х века, единственное в Украине действующее осадное орудие – требушет, ладья древних викингов и даже средневековую пыточную.

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В Древнем Киеве гостей ждет знакомство с уникальными лошадьми редких исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. Каждый гость может подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться и проехаться на них верхом или в экипаже.

Приятным сюрпризом 12 и 13 июня станет развлекательная программа, посвященная античности. Гостей Древнего Киева ждут зрелищные театрализованные представления по мотивам древнеримских и древнегреческих мифов. Начнется действо с костюмированного парада персонажей античных легенд и выезда императорской колесницы. Продолжат программу романтические конные разъездки античных граций, презентация императорских лошадей и конная охота древних римлян с элементами гладиаторских поединков.

Гости Княжества будут не просто наблюдать за происходящим на большом ристалище, а смогут стать активными участниками действа, приняв участие в веселых и занимательных играх и конкурсах, славянских забавах, зажигательных хороводах и танцевальных флеш-мобах.

Гостей Княжества ждет калейдоскоп ярких эмоций от путешествия в настоящий, живой средневековый город. Здесь каждый может найти занятие по душе.

Узнать много интересных фактов о жизни наших предков можно посетив уникальные исторические экспозиции. В средневековом тире можно научиться метко стрелять из лука, на монетном дворе – чеканить древнекиевские монеты, а в Княжеской костюмерной – примерить исторические костюмы и устроить фотосессию в них. Любителей экстрима получат мощный заряд адреналина от скоростной горки "Змей Горыныч" и канатного спуска "Полетайло" с маршрутами разной протяженности и сложности. Зайдя в гости к Волхвине посетители смогут узнать о самом сокровенном и отведать травяных чаев по древним рецептам. А потом – зайти в средневековую лавку и выбрать на память оригинальный сувенир ручной работы.

На Средневековой кухне можно отведать вкусных напитков и блюд, приготовленных на открытом огне.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при условии предварительного бронирования).

Программа будет проходить с соблюдением мер карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется около 14:00.

* В программе возможны изменения.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного - в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.