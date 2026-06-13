В Киевской области неизвестные установили надгробный памятник с изображением диктатора Владимира Путина. Кроме того, рядом можно увидеть крест с российской каской и символом страны-террориста — буквой "Z".

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Это уже не первый случай, когда украинцы таким образом выражают свое отношение к лидеру Кремля.

Что известно

Так, в Обуховском районе Киевской области неизвестные рядом с полем установили надгробие с изображением диктатора Владимира Путина. На нем глава страны-террориста изображен с усами Адольфа Гитлера, а под портретом есть надпись – "Путлер, казан разогрет! Ад тебя ждет".

– Кроме того, рядом установлен крест с каской и буквой, ставшей символом российской вооруженной агрессии против Украины – "Z".

Главные истории дня

Напомним, в начале полномасштабной войны в Винницкой области местные жители также с сарказмом передали "привет" Путину. В частности, на въезде в город Ладыжин установили надгробие с изображением лидера Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, во время празднования Дня России 12 июня российский диктатор Владимир Путин вновь сделал ряд заявлений о военной мощи РФ. В то же время он признал некоторые неудачи российской армии на поле боя за последние месяцы.

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