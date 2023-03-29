Парня завалило лестничной клеткой, семье не хватило несколько секунд, чтобы спуститься в укрытие: как погибли люди в Ржищеве во время атаки российскими дронами

Под Киевом попрощались с жертвами российского удара дронами по общежитиям и лицею в городе Ржищев. Это произошло в ночь на 22 марта. Среди погибших 17-летний студент, две дежурные общежития, переселенка из Луганска. Многие не успели спуститься в подвал.

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Решил подняться наверх – и раздался взрыв

В ночь на 22 марта российские войска вновь обстреляли Украину иранскими дронами. Четыре из них прилетели в Киевскую область в город Ржищев. В результате удара были разрушены два гражданских общежития и профессиональный лицей. Погибли девять человек.

Один из погибших – 17-летний Роман Таран из села Шандра Мироновской ТГ Киевщины. Парень учился на третьем курсе в лицее, хотел стать поваром.

Когда началась тревога, лицеистов отвели в укрытие в подвале. Роман еще разбудил девочку, которая спала и не слышала тревоги. Они спустились вниз. Через некоторое время Роман почему-то решил подняться. И когда он был на лестнице – произошел взрыв, лестничная клетка рухнула, и парня завалило.

"Рома родился в селе Росава, потом они переехали к нам в Шандру. Семья многодетная, их у мамы трое, Рома был средним ребенком. Мама работает на фабрике по производству кур. Простая работящая семья. Рома хороший, спокойный парень, трудолюбивый. Пошел учиться на повара потому, что ему нравилось готовить. Да и профессия хорошая, у нас повара работают в ресторанах", – говорит староста села Сергей Шевченко.

Рома не дожил до своего совершеннолетия пару месяцев – в мае ему должно было исполниться 18 лет.

Погибли две дежурные и переселенка из Луганска

В ту ночь погибли сразу две дежурные общежития лицея. Одна из них Наталья Пипченко.

"Это мама моей подруги детства и моя соседка. Мы жили с ней в одном доме, но в разных подъездах. Знаю ее как любящую дочку, маму и бабушку для своих внуков. Она была очень творческим и талантливым человеком. Занималась рукоделием, вышивала картины и рушники. Этому научила и свою единственную дочь. Работы Натальи Николаевны всегда украшали выставки и конкурсы. Не обходились без ее презентаций и творческих работ в родном профлицее", – рассказывает о ней Алена Побережная.

Наталья Пипченко была человеком верующим, доброжелательным и жизнерадостным.

"Она заботилась о животных, когда-то держала небольшое хозяйство на даче. Помню, она часто приходила в церковь с внучкой Софийкой. С самого детства прививала ей любовь к Богу, уважение к христианским традициям. Всегда с радостью помогала своей дочке присматривать за детьми, потому что дочь рано вышла на работу после декретного отпуска", – продолжает Алена.

Последний раз она виделась с Натальей Николаевной перед началом полномасштабного вторжения – тогда женщина привела старшую внучку посмотреть новогоднюю елку.

Вторая погибшая – дежурная общежития профлицея – Наталия Нетреба.

Также во время атаки погибла Татьяна Бердюгина. Она переехала в Киевскую область в 2014 году из Луганска. Работала на заводе "Новопак" упаковщицей. О ней говорят, что она никогда не отказывалась от тяжелой работы. Всегда всем помогала, была хорошим другом и очень ответственным работником.

У нее остался сын, который в тот день был в Белой Церкви, он там учится.

Не успели спуститься в подвал

Во время российского удара дронами по мирному Ржищеву серьезно пострадала целая семья Горгулей. Глава семьи Александр погиб, его супруга Юлия и 11-летний сын получили тяжелые ранения.

Об этом сообщила их родственница Татьяна Клепка. "Горгуль Юлия находится в больнице Обухова в тяжелом состоянии, а сын Святослав в Охматдете с раздробленной рукой. Их квартира полностью разрушена. Удар был такой силы, что даже мебель разлетелась на мелкие кусочки. Ничего не осталось, ни документов, ни вещей", – написала Татьяна.

Сейчас Юлию уже перевезли в больницу в Киев, у нее гематома головы и ожоги лица и тела, рваные раны и перелом бедра. Родственница сообщила, что после выздоровления знакомые специалисты помогут Юлии избавиться от рубцов после ожогов.

Она попросила помощь для лечения и реабилитации Юлии и ее сына. Карточка Ощадбанка 5167803228445180 на имя Юлии Горгуль. А также Монобанк 4441114444343477 Клепка Татьяна.

Александра уже похоронили. Ему было 36 лет. Сам он родом из Енакиево Донецкой области, работал машинистом на Трипольском упаковочном комбинате. В Киевскую область он переехал еще в 2009 году, когда женился на Юле.

Один из соседей по общежитию рассказал, что в ту ночь, когда прозвучала тревога, большинство жильцов спустились в подвал. "Им тоже постучали в двери, Юля открыла и сказала, что они уже обуваются и идут. А буквально через пару минут прилетел этот дрон. Когда люди выбежали на улицу после взрыва, то выяснилось, что Горгулей среди них нет, они немного не успели", – говорит сосед.

Об Александре знакомые отзываются хорошо. Рассказывают, что его любимым увлечением было ходить по лесам с металлоискателем. Иногда он находил какие-то монеты. Но делал он это не ради поиска кладов, а просто любил много гулять. У них в семье была машина, но ездила на ней только Юля, потому что Александр всегда предпочитал ходить пешком.