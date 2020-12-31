Куда пойти в Киеве в новогодние праздники: главные локации

Анна Прийма Кияни 11:47, 31.12.2020 Обновлено: 12:23, 31.12.2020

Киев проведет новогодние и рождественские празники без массовых концертов, гуляний и фудкортов из-за пандемии коронавируса. Однако для киевлян и гостей столицы открыли локации с соблюдением карантинных требований.

Что стоит посмотреть и какие мероприятия посетить, читайте в подборке OBOZREVATEL.

Софийская площадь

Главную новогоднюю елку страны традиционно установили на Софийской площади. Новогодний маршрут протянули на 8 километров с 7-ю остановками, чтобы избежать скопления людей в одном месте:

  • Софийская площадь

  • Арка дружбы народов

  • Пешеходно-велосипедный мост

  • Парк "Владимирская горка"

  • Аллея художников

  • Андреевский спуск

  • Контрактовая площадь

Новогодний маршрут

Арка дружбы народов

Здесь установили главную елку Киева и бесплатный каток. Пешеходный мост украсили множеством гирлянд. Праздничная атмосфера у арки будет царить до 20 января.

Главная елка Киева
Вгороде
Украшенный мост
Вгороде
Праздничные одуванчики
Вгороде

Контрактовая площадь

На Подоле елку украсили не обычными шарами, а декоративными тарелками с петриковской росписью, орехами и яблоками. Также на Контрактовой площади установили каток и горки, домики с сувенирами и глинтвейном.

ROSHEN Winter Village

Зимний городок возле фабрики оборудовали большим катком, елкой и новогодними иллюминациями. Также расширили парковую зону, украсив живыми деревьями. За катком установили сказочную площадь, где можно купить горячие напитки.

ВДНХ

В выставочном центре открылась настоящая зимняя страна. Кроме катка, аттракционов, лабиринтов и квестов, можно посетить городок "Фабрика желаний" и попасть на прием в резиденцию Санта-Клауса.

Схема локаций
ВДНХ в Киеве
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