Куда пойти в Киеве в новогодние праздники: главные локации

Киев проведет новогодние и рождественские празники без массовых концертов, гуляний и фудкортов из-за пандемии коронавируса. Однако для киевлян и гостей столицы открыли локации с соблюдением карантинных требований.

Что стоит посмотреть и какие мероприятия посетить, читайте в подборке OBOZREVATEL.

Софийская площадь

Главную новогоднюю елку страны традиционно установили на Софийской площади. Новогодний маршрут протянули на 8 километров с 7-ю остановками, чтобы избежать скопления людей в одном месте:

Софийская площадь

Арка дружбы народов

Пешеходно-велосипедный мост

Парк "Владимирская горка"

Аллея художников

Андреевский спуск

Контрактовая площадь

Новогодний маршрут

Арка дружбы народов

Здесь установили главную елку Киева и бесплатный каток. Пешеходный мост украсили множеством гирлянд. Праздничная атмосфера у арки будет царить до 20 января.

Главная елка Киева Вгороде

Украшенный мост Вгороде

Праздничные одуванчики Вгороде

Контрактовая площадь

На Подоле елку украсили не обычными шарами, а декоративными тарелками с петриковской росписью, орехами и яблоками. Также на Контрактовой площади установили каток и горки, домики с сувенирами и глинтвейном.

ROSHEN Winter Village

Зимний городок возле фабрики оборудовали большим катком, елкой и новогодними иллюминациями. Также расширили парковую зону, украсив живыми деревьями. За катком установили сказочную площадь, где можно купить горячие напитки.

ВДНХ

В выставочном центре открылась настоящая зимняя страна. Кроме катка, аттракционов, лабиринтов и квестов, можно посетить городок "Фабрика желаний" и попасть на прием в резиденцию Санта-Клауса.

Схема локаций