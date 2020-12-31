Куда пойти в Киеве в новогодние праздники: главные локации
Киев проведет новогодние и рождественские празники без массовых концертов, гуляний и фудкортов из-за пандемии коронавируса. Однако для киевлян и гостей столицы открыли локации с соблюдением карантинных требований.
Что стоит посмотреть и какие мероприятия посетить, читайте в подборке OBOZREVATEL.
Софийская площадь
Главную новогоднюю елку страны традиционно установили на Софийской площади. Новогодний маршрут протянули на 8 километров с 7-ю остановками, чтобы избежать скопления людей в одном месте:
Софийская площадь
Арка дружбы народов
Пешеходно-велосипедный мост
Парк "Владимирская горка"
Аллея художников
Андреевский спуск
Контрактовая площадь
Арка дружбы народов
Здесь установили главную елку Киева и бесплатный каток. Пешеходный мост украсили множеством гирлянд. Праздничная атмосфера у арки будет царить до 20 января.
Контрактовая площадь
На Подоле елку украсили не обычными шарами, а декоративными тарелками с петриковской росписью, орехами и яблоками. Также на Контрактовой площади установили каток и горки, домики с сувенирами и глинтвейном.
ROSHEN Winter Village
Зимний городок возле фабрики оборудовали большим катком, елкой и новогодними иллюминациями. Также расширили парковую зону, украсив живыми деревьями. За катком установили сказочную площадь, где можно купить горячие напитки.
ВДНХ
В выставочном центре открылась настоящая зимняя страна. Кроме катка, аттракционов, лабиринтов и квестов, можно посетить городок "Фабрика желаний" и попасть на прием в резиденцию Санта-Клауса.