Куди піти в Києві на новорічні свята: головні локації

Київ проведе новорічні та різдвяні свята без масових концертів, гулянь і фудкортів через пандемію коронавірусу. Однак для киян і гостей столиці відкрили локації з дотриманням карантинних вимог.

Що варто подивитися і які заходи відвідати, читайте в добірці OBOZREVATEL.

Софійська площа

Головну новорічну ялинку країни традиційно встановили на Софійській площі. Новорічний маршрут протягнули на 8 кілометрів із 7-ма зупинками, щоб уникнути скупчення людей в одному місці:

Софійська площа

Арка дружби народів

Пішохідно-велосипедний міст

Парк "Володимирська гірка"

Алея художників

Андріївський узвіз

Контрактова площа

Новорічний маршрут

Арка дружби народів

Тут встановили головну ялинку Києва і безкоштовний каток. Пішохідний міст прикрасили безліччю гірлянд. Святкова атмосфера біля арки буде панувати до 20 січня.

Головна ялинка Києва Вгороде

Прикрашений міст Вгороде

Святкові кульбаби Вгороде

Контрактова площа

На Подолі ялинку прикрасили не звичайними кулями, а декоративними тарілками з петриківським розписом, горіхами та яблуками. Також на Контрактовій площі встановили каток і гірки, будиночки із сувенірами і глінтвейном.

ROSHEN Winter Village

Зимове містечко біля фабрики обладнали великим катком, ялинкою та новорічними ілюмінаціями. Також розширили паркову зону, прикрасивши живими деревами. За катком встановили казкову площу, де можна купити гарячі напої.

ВДНГ

У виставковому центрі відкрилася справжня зимова країна. Крім ковзанки, атракціонів, лабіринтів і квестів, можна відвідати містечко "Фабрика мрій" і потрапити на прийом до резиденції Санта-Клауса.

Схема локацій