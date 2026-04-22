Куда пойти с детьми в июне: гастроли харьковчан на киевской сцене

6 и 7 июня, на большой сцене КАТЛ, харьковчане представят несколько спектаклей для аудитории всех возрастов.

Детские сказки "Золотой цыпленок" и "Гадкий утенок" – истории о семье, личных трансформациях и любви.

Кроме этого, театр привезет комедию по пьесе Себастьена Тьери, "Момо + Попо" – историю, которая начинается в супермаркете и приводит к неожиданному появлению "сына" в семье, которая никогда не имела детей.

Киевский академический театр кукол не впервые предоставляет свою сцену коллегам из городов, в которых театрам особенно сложно работать в условиях войны. Уже неоднократно в Киеве давали спектакли Херсонский и Николаевский театры кукол, и вот теперь новое сотрудничество – с Харьковским театром для детей и юношества.

"Прием харьковского коллектива на киевской сцене – это не только возможность расширить репертуар для столичного зрителя, но и важный жест поддержки коллег. Такие инициативы формируют прочные горизонтальные связи между театрами и позволяют сохранять живую театральную ткань страны даже в сложные времена. Мы рады, что можем поддержать коллег и предоставить им больше возможностей и новых зрителей", — отмечает Игорь Гулый, директор-художественный руководитель Киевского академического театра кукол.

Расписание спектаклей:

"Гадкий утенок" – 6 июня, в 12:00

"Момо плюс Попо" – 6 июня, в 18:00

"Золотой Цыпленок" – 7 июня, в 12:00

Большая сцена Киевского академического театра кукол (ул. Грушевского, 1а)

Для бронирования билетов звоните 050 481 3150

Или покупайте билеты на сайте akadempuppet.com