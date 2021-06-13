Крошку лемура воспитывают работники, а слон ждет подругу: что изменилось в Киевском зоопарке

Андрей Жигайло
Андрей Жигайло
Жизнь столицы
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Крошку лемура воспитывают работники, а слон ждет подругу: что изменилось в Киевском зоопарке

Зоопарк в Киеве по праву считается одним из символов столицы на уровне каштанов или фуникулера. Заведение успело пережить войны, голод и сумасшедшие реконструкции города и сегодня снова на подъеме. С 2014 года здесь начались масштабные изменения, которые только теперь визуализировались.

Но кроме технических новинок, зверинец продолжает пополняться новыми жителями – недавно родились малыши у бизона и яка, а маленький лемур теперь растет на руках у работников – от него отказалась мама. OBOZREVATEL рассказывает о том, почему стоит пойти в обновленный зоопарк (чтобы посмотреть видео и фото, доскрольте до конца страницы).

Центральный вход в Киевский зоопарк обновился в прошлом году
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Сегодня зверинец переживает подъем – здесь уже перестроили центральный вход, где установили современную пропускную систему. Но работники больше гордятся новыми вольерами – они стали просторнее и больше не похожи на клетки.

Непростая история

Зоопарк открылся в столице еще в 1909 году. Правда размещался он на территории нынешнего Ботанического сада им. академика А. В. Фомина. С 1913 года зверинец перевели на Шулявку, где выделили под него 34 га земли. Тогда здесь были поросшие овраги, которые идеально подошли для перестройки под зоологический парк.

Старый вход в Киевский зоопарк.

Сначала зоопарк содержался на средства меценатов – деньги на него давал сам царь Николай II, сахарный магнат Александр Терещенко, архитектор Вячеслав Городецкий. С приходом советской власти зверинец перешел на государственное финансирование. Заведение смог пережить войны и бездарное хозяйствование, бурные 90-е и эпоху мэра Леонида Черновецкого.

Сейчас же дела в зоологического парка налаживаются. С 2014 года здесь началась активная реконструкция. Учреждение получило новый логотип '' Kyivzoo '' и большую рекламную кампанию, которая продолжается до сих пор.

''Театр начинается с вешалки, а зоопарк со входа'', – шутит директор зверинца Кирилл Трантин.

Приматы играют в новом вольере

Перестраивать вход в парк начали еще в 2019 году. Теперь он на пересечении проспекта Победы и ул. Зоологической. Здесь установили новые кассы, скульптуру жирафа и проходную. Старые символы зверинца – бизоны, также остались. Их разместили рядом.

На входе есть новая современная уборная и шкафчики для хранения вещей. Здесь же медпункт и офис администраторов, которые помогут в случае необходимости.

''Вход мы перестроили полностью. Сейчас на месте старого разбили некий ландшафтный парк с выставкой растений и деревьев. Ставки все очищенные и в них заведена система насыщения кислородом, поэтому они не цветут. У нас теперь новые указатели и описания о животных. Потому что старые уже не воспринимались посетителями'', – рассказал Трантин.

Бегемот Лили из киевского зоопарка обожает яблоки и сон

Далее на Зоологической возвели паркинг на 435 мест. Директор говорит, что большинство посетителей, которые приезжают сюда пользуются им. Особенно хорошо паркинг вписался в концепцию семейного отдыха – к зверинцу приезжают с маленькими детьми.

Старый и новый зоопарк

Условно зверинец можно разделить на две части – новая и старая часть. Новая – это территория перед входом, где построили новые вольеры для приматов и других жителей. Так в певческих сиамангов появился новый домик на 1,2 тыс. м. Здесь есть зимний домик, пруд и система охлаждения.

''Например, теперь зимой не нужно перемещать приматов в теплые вольеры. У них все ныне на месте. Такие вольеры мы сведем на всей доступной территории. Будет таких 20. Надо понимать, что животные для нас это в первую очередь партнеры. Мы не просто удерживаем их – мы даем им возможность жить своей жизнью'', – рассказывает Кирилл Трантин.

Енот осуществляет ''утреннюю зарядку''.

Трантин возглавил столичный зоопарк в 2014 году. До этого работал в различных зверинцах мира, проходил практику в Берлине и Лондоне. Сейчас у него новая цель – вступить в ЕС. Сейчас парк уже является кандидатом на включение в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов.

Последние пять лет взялись работать над улучшениями – не только для животных, но и по работе по персоналу и с посетителями. Работникам подняли зарплаты, но и начали принимать в них экзамены на знание своей работы. Для всего персонала парка в 2016 году был введен ежегодный двухнедельное обучение по работе с посетителями.

Кирилл Трантин кормит Лили яблоками

''История зоопарка написана кровью. Ведь если взглянуть на историю – часто бывает, что погибают киперы (смотрители животных – OBOZREVATEL), посетители или животные. Люди думают, что они цари животных. Но на самом деле – человек это пища для них. В прошлом году тигр убил кипера, который кормил его всю жизнь. Это не у нас было, а за рубежом. Поэтому важная часть – это работа с безопасностью. Животные могут быть агрессивными'', – заявил Трантин.

Директор говорит, что давно не фиксировали побегов их подопечных со зверинца.

Сейчас идет реконструкция летнего вольера его любимца – слона Хораса. Ему возводят новый козырек от солнца и перестраивают саму территорию. В планах директора – построить совершенно новый вольер для гиганта и привезти ему подругу. Там у него будет своя водоем и рельеф.

Животных в зоопарке кормить нельзя. Для этого есть домашний двор

''Мы как кормим Хораса – это целая наука. Приходится раскладывать еду по всей территории, чтобы он постоянно двигался. Так и с другими нашими жителями – мы пищу раскладываем по всей территории чтобы они постоянно что-то делали. Для нас важно, чтобы люди приходили и смотрели на животных, не замученных, а таких, что наслаждаются своей жизнью'', – добавил директор.

Пополнение в семье

В зоопарке семь недель назад родилось два лемура. Один детеныш остался с мамой, а вот второго выкармливают сотрудники – самка от него отказалась.

''Был очень слабый детеныш, но мы вытащили его. Практика и опыт у нас есть – поэтому все работает. Также у нас родился целый выводок лесных котов. Есть маленький бизон, детеныш яка и альпаки. Последних недавно мы постригли – теперь выглядят как мальчики'', – рассказывает Трантин.

Важна и научная деятельность в зоопарке. Здесь разводят редких животных и отпускают их на свободу. В прошлом году, по словам директора, они выпускали летучих мышей в Чернобыльской зоне, а в этом году будут пополнять популяцию сусликов на острове Хортица в Запорожье.

Новый вольер приматов в Киевском зоопарке

''В Англии есть зоопарк, который выводит черных носорогов. Мы конечно этим пока не занимаемся. Но стараемся делать то, что в наших силах. Как говорит старая поговорка – ''не можешь содержать тигра – просто хорошо содержи мышь''. Поэтому мы работаем и развиваемся'', – отметил директор.

Киевский зоопарк

Местонахождение: Киев, проспект Победы

Стоимость входных билетов:

  • Дети до 5 лет – бесплатно;

  • 120,00 грн – для взрослых посетителей;

  • 70,00 грн – для владельцев ''Карточки киевлянина'' и студентов;

  • 60,00 грн – для льготных категорий посетителей.

Каждую среду – День посетителя, стоимость входных билетов – 60 грн.

На территории есть много киосков и магазинчиков. Также на выходе действует сувенирный магазин

Паркинг работает круглосуточно

Цена в будние дни:

  • бесплатно до 20 минут;

  • с 08:00 до 20:00 разовая уплата 60 грн;

В выходные и праздничные дни:

  • бесплатно до 30 минут;

  • с 08:00 до 20:00 разовая уплата 80 грн.

Все дни недели с 20:00 до 08:00 почасовая оплата – 10 грн/час.

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