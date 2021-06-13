Крошку лемура воспитывают работники, а слон ждет подругу: что изменилось в Киевском зоопарке

Зоопарк в Киеве по праву считается одним из символов столицы на уровне каштанов или фуникулера. Заведение успело пережить войны, голод и сумасшедшие реконструкции города и сегодня снова на подъеме. С 2014 года здесь начались масштабные изменения, которые только теперь визуализировались.

Но кроме технических новинок, зверинец продолжает пополняться новыми жителями – недавно родились малыши у бизона и яка, а маленький лемур теперь растет на руках у работников – от него отказалась мама. OBOZREVATEL рассказывает о том, почему стоит пойти в обновленный зоопарк (чтобы посмотреть видео и фото, доскрольте до конца страницы).

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Сегодня зверинец переживает подъем – здесь уже перестроили центральный вход, где установили современную пропускную систему. Но работники больше гордятся новыми вольерами – они стали просторнее и больше не похожи на клетки.

Зоопарк открылся в столице еще в 1909 году. Правда размещался он на территории нынешнего Ботанического сада им. академика А. В. Фомина. С 1913 года зверинец перевели на Шулявку, где выделили под него 34 га земли. Тогда здесь были поросшие овраги, которые идеально подошли для перестройки под зоологический парк.

Сначала зоопарк содержался на средства меценатов – деньги на него давал сам царь Николай II, сахарный магнат Александр Терещенко, архитектор Вячеслав Городецкий. С приходом советской власти зверинец перешел на государственное финансирование. Заведение смог пережить войны и бездарное хозяйствование, бурные 90-е и эпоху мэра Леонида Черновецкого.

Сейчас же дела в зоологического парка налаживаются. С 2014 года здесь началась активная реконструкция. Учреждение получило новый логотип '' Kyivzoo '' и большую рекламную кампанию, которая продолжается до сих пор.

''Театр начинается с вешалки, а зоопарк со входа'', – шутит директор зверинца Кирилл Трантин.

Перестраивать вход в парк начали еще в 2019 году. Теперь он на пересечении проспекта Победы и ул. Зоологической. Здесь установили новые кассы, скульптуру жирафа и проходную. Старые символы зверинца – бизоны, также остались. Их разместили рядом.

На входе есть новая современная уборная и шкафчики для хранения вещей. Здесь же медпункт и офис администраторов, которые помогут в случае необходимости.

''Вход мы перестроили полностью. Сейчас на месте старого разбили некий ландшафтный парк с выставкой растений и деревьев. Ставки все очищенные и в них заведена система насыщения кислородом, поэтому они не цветут. У нас теперь новые указатели и описания о животных. Потому что старые уже не воспринимались посетителями'', – рассказал Трантин.

Далее на Зоологической возвели паркинг на 435 мест. Директор говорит, что большинство посетителей, которые приезжают сюда пользуются им. Особенно хорошо паркинг вписался в концепцию семейного отдыха – к зверинцу приезжают с маленькими детьми.

Условно зверинец можно разделить на две части – новая и старая часть. Новая – это территория перед входом, где построили новые вольеры для приматов и других жителей. Так в певческих сиамангов появился новый домик на 1,2 тыс. м. Здесь есть зимний домик, пруд и система охлаждения.

''Например, теперь зимой не нужно перемещать приматов в теплые вольеры. У них все ныне на месте. Такие вольеры мы сведем на всей доступной территории. Будет таких 20. Надо понимать, что животные для нас это в первую очередь партнеры. Мы не просто удерживаем их – мы даем им возможность жить своей жизнью'', – рассказывает Кирилл Трантин.

Трантин возглавил столичный зоопарк в 2014 году. До этого работал в различных зверинцах мира, проходил практику в Берлине и Лондоне. Сейчас у него новая цель – вступить в ЕС. Сейчас парк уже является кандидатом на включение в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов.

Последние пять лет взялись работать над улучшениями – не только для животных, но и по работе по персоналу и с посетителями. Работникам подняли зарплаты, но и начали принимать в них экзамены на знание своей работы. Для всего персонала парка в 2016 году был введен ежегодный двухнедельное обучение по работе с посетителями.

''История зоопарка написана кровью. Ведь если взглянуть на историю – часто бывает, что погибают киперы (смотрители животных – OBOZREVATEL), посетители или животные. Люди думают, что они цари животных. Но на самом деле – человек это пища для них. В прошлом году тигр убил кипера, который кормил его всю жизнь. Это не у нас было, а за рубежом. Поэтому важная часть – это работа с безопасностью. Животные могут быть агрессивными'', – заявил Трантин.

Директор говорит, что давно не фиксировали побегов их подопечных со зверинца.

Сейчас идет реконструкция летнего вольера его любимца – слона Хораса. Ему возводят новый козырек от солнца и перестраивают саму территорию. В планах директора – построить совершенно новый вольер для гиганта и привезти ему подругу. Там у него будет своя водоем и рельеф.

''Мы как кормим Хораса – это целая наука. Приходится раскладывать еду по всей территории, чтобы он постоянно двигался. Так и с другими нашими жителями – мы пищу раскладываем по всей территории чтобы они постоянно что-то делали. Для нас важно, чтобы люди приходили и смотрели на животных, не замученных, а таких, что наслаждаются своей жизнью'', – добавил директор.

В зоопарке семь недель назад родилось два лемура. Один детеныш остался с мамой, а вот второго выкармливают сотрудники – самка от него отказалась.

''Был очень слабый детеныш, но мы вытащили его. Практика и опыт у нас есть – поэтому все работает. Также у нас родился целый выводок лесных котов. Есть маленький бизон, детеныш яка и альпаки. Последних недавно мы постригли – теперь выглядят как мальчики'', – рассказывает Трантин.

Важна и научная деятельность в зоопарке. Здесь разводят редких животных и отпускают их на свободу. В прошлом году, по словам директора, они выпускали летучих мышей в Чернобыльской зоне, а в этом году будут пополнять популяцию сусликов на острове Хортица в Запорожье.

''В Англии есть зоопарк, который выводит черных носорогов. Мы конечно этим пока не занимаемся. Но стараемся делать то, что в наших силах. Как говорит старая поговорка – ''не можешь содержать тигра – просто хорошо содержи мышь''. Поэтому мы работаем и развиваемся'', – отметил директор.

Местонахождение: Киев, проспект Победы

Стоимость входных билетов:

Дети до 5 лет – бесплатно;

120,00 грн – для взрослых посетителей;

70,00 грн – для владельцев ''Карточки киевлянина'' и студентов;

60,00 грн – для льготных категорий посетителей.

Каждую среду – День посетителя, стоимость входных билетов – 60 грн.

Паркинг работает круглосуточно

Цена в будние дни:

бесплатно до 20 минут;

с 08:00 до 20:00 разовая уплата 60 грн;

В выходные и праздничные дни:

бесплатно до 30 минут;

с 08:00 до 20:00 разовая уплата 80 грн.

Все дни недели с 20:00 до 08:00 почасовая оплата – 10 грн/час.