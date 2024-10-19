Крещатик не узнать: в сети показали Киев почти 150 лет назад. Фото

Украинская столица еще в конце XIX века имела современную инфраструктуру и невероятные виды. С тех пор город значительно изменился, некоторые исторические здания и даже целые кварталы уже стерты с лица земли.

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Сравнивая старые и современные фотографии, мы можем лучше понять, по какому пути развивался Киев. Да, в сети появились уникальные фотографии Киева 1880-х годов. Их опубликовало сообщество "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

Эти старые снимки позволяют заглянуть в прошлое города. На них изображены знакомые нам места: Крещатик, Центральный вокзал, Октябрьский дворец и Подол. Однако на старых фотографиях они выглядят совсем иначе.

Предлагаем посмотреть, каким был Киев примерно 140 лет назад, с хорошо узнаваемыми архитектурными достопримечательностями и городскими локациями. Эти открытки демонстрируют, как выглядели районы во времена, когда город активно развивался и модернизировался.

Эти исторические фото позволяют глубже понять, как менялся Киев в разные периоды. К примеру, в 1940-х годах современный Оболонский район еще оставался в основном незастроенным, а на его месте местные жители выпасали скот. В парке "Наталка" и вдоль нынешней набережной тогда еще не было многоэтажек.

Особое внимание привлекают панорамы Крещатика, Центрального вокзала и Подола. Сравнивая их с современными фотографиями, можно проследить эволюцию городской планировки и архитектурных стилей.

Интересный факт из позднейшей истории Киева — в 1970 году во время подъема уровня воды в Днепре произошло затопление Гидропарка. На Русановских садах жители были вынуждены передвигаться на лодках прямо между своими домами.

Ранее OBOZ.UA показывал, какой вид в 1980-х гг. выглядела "киевская Венеция".

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